Барнаульский пивоваренный завод создал альтернативу Coca-Cola

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня тренд импортозамещения можно назвать, пожалуй, одним из ключевых в экономике нашей страны, и многие предприятия России пытаются создать достойную альтернативу импортным товарам. Барнаульский пивоваренный завод – в их числе. В течение полугода технологи предприятия подбирали вкусы на многочисленных дегустациях, комбинировали подходящие ингредиенты и экспериментировали с рецептурой, чтобы приблизить вкус к зарубежному оригиналу.

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Локтев, директор по стратегии:

- Нишу рынка колы мы уже в 2019 году частично захватили своим напитком «Имбирный шейк». Мы его приблизили по вкусу колы, но при этом усилили вкус имбирной ноткой. Напиток имеет хорошие стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог всем известной Coca-Cola. И мы, конечно, как крупное предприятие не можем остаться в стороне. Более чем полгода колдовали над ее рецептурой. За основу взяли рецепт нашего «Имбирного шейка»: чуть его доработали, убрали имбирь. И 14 июля мы совершили первый налив колы в стеклобутылку. Часом позже – на линии розлива в ПЭТ-бутылку, также провели розлив партии напитка.

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Cola – восьмой напиток линейки безалкогольных коктейлей Good Stripes, которую выпускает БПЗ. Первую партию разлили в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра.

Александр Локтев:

- Стеклобутылка для колы - это нетрадиционный формат, но у нас он имеет большие продажи. Поэтому, думаем, что народ на него перестроится, увидев цену и познакомившись с вкусом.

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом в магазинах можно будет встретить колу барнаульского предприятия не только в стеклобутылке, но и в ПЭТ-бутылках объемом 1,3 и 0,5 литра. Последний формат планируют задействовать в розливе напитка в следующем месяце.

Евгений Василенко, главный технолог:

- Приблизиться по вкусу к оригиналу оказалось не так-то быстро и просто. Очень важно было подобрать не только верную дозировку ингредиентов, но и найти качественное сырье. Мы долго занимались рецептурой напитка, проводили многочисленные сравнительные дегустации продукции, которая представлена на рынке. И постарались на основе нашей воды подобрать оптимальную рецептуру, максимально похожую по вкусу на оригинал. Подходящие ингредиенты мы искали совместно с партнерами-поставщиками сырья для безалкогольных напитков. И нам удалось подобрать все компоненты, которые максимально приближены ко вкусу оригинала. И потому новый напиток очень его напоминает. В производстве мы используем преимущественно отечественные ингредиенты. За исключением ароматизаторов, которые пока что импортные. Но российские производители не стоят на месте, и не исключено, что в будущем наш завод перейдет на полностью отечественный состав.

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

По производству линейки напитков GS Барнаульский пивоваренный завод в 2022-м планирует перешагнуть отметку в 1 млн декалитров в год, заявил на пресс-подходе, посвящённом выпуску нового продукта, Александр Локтев. Из них примерно 20% объема приходится на популярный "Имбирный шейк", который имеет высокий уровень продаж по всей России и зарекомендовал себя в соседних странах. И примерно такая же доля будет у нового напитка.

Александр Локтев:

- Мы ожидаем, что по коле объем производства будет не меньше, а, может, даже больше. В настоящее время наблюдается колоссальный интерес и большое ожидание со стороны партнеров. В частности, наш продукт очень ждет крупный новосибирский дистрибьютор. И вообще все регионы России ожидают достойную колу на рынке. И мы уверены, что наша будет такой. Сейчас многие предприятия запускают колу, мы проводили дегустацию с целью выявить достойных конкурентов, на которых даже, возможно, стоит равняться. Хотя флагман у нас – Coca-Cola. Не буду лукавить, выявили несколько достойных кандидатов. Но у них либо вкус хороший, либо дизайн классный, либо цена приятная. А у нас, как мы считаем, гармонично сочетаются все факторы – вкус, цена, дизайн и упаковка.

Барнаульский пивоваренный завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель гендиректора по продажам БПЗ Алексей Войнов рассказал, что в настоящий момент ведется работа по вводу новинки в ассортимент торговых сетей:

- Ведем переговоры как с федеральными, так и региональными компаниями. Предварительно мы уже получили лояльное отношение к нашей продукции. Большой интерес проявляют компании из Казахстана и Киргизии, где хорошо зарекомендовал себя "Имбирный шейк". Соответственно у колы есть хороший экспортный потенциал. И главная наша задача на стадии запуска – удовлетворить ажиотажный спрос, который сейчас уже возник, чтобы всем досталось и все могли попробовать", – подчеркнул Алексей Войнов.

Уже на выходных продукция разъедется по торговым точкам. А это значит, что жители Алтайского края и других регионов страны очень скоро смогут оценить новый продукт Барнаульского пивоваренного завода.

К тому же, на предприятии говорят, что цены будут ниже импортных аналогов и примерно на уровне других напитков линейки. Поэтому кола Барнаульского пивоваренного завода может составить конкуренцию появляющимся на рынке продуктам и завоевать внимание потребителя в постепенно разрастающейся нише.

В дальнейшем предприятие планирует расширить ассортимент этого напитка. К примеру, пополнить ряды продукции колой без сахара.