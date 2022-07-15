Развитием аэродрома рядом с Белокурихой заинтересовался «Новапорт»

Первый этап работ подразумевает замену грунтового покрытия площадки Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «Новапорт» может стать инвестором аэродромной площадки, которая находится в пяти километрах от курорта Белокуриха. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы сибирского кластера «Новапорта» Евгения Янкилевича.

Первый этап работ подразумевает замену грунтового покрытия площадки. Развитие малой авиации, по мнению алтайских властей, поможет увеличить турпоток Белокурихи на 20%.

- По поручению акционера изучаем возможность реконструкции и развития площадки Белокуриха в 5 км от курорта. В настоящее время она грунтовая. Планируем начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием, - говорит Евгений Янкилевич.

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