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Общество15 июля 2022 7:54

На Алтае у 52-летнего мужчины полицейские изъяли около трех килограммов марихуаны

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ
Антонина Лышова
Подозреваемый хранил вещество в алюминиевых флягах

Подозреваемый хранил вещество в алюминиевых флягах

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейские изъяли у 52-летнего мужчины около трех килограммов марихуаны. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает МВД по Республике Алтай.

Запрещенное вещество у мужчины правоохранители обнаружили во время оперативно-профилактического мероприятия. Подозреваемый хранил вещество в алюминиевых флягах, которые прятал в надворной постройке.

- Изъятое вещество было передано на экспертизу, по результатам которой установлено, что оно является наркотическим – марихуана, общей массой в высушенном виде около 3-х кг, - пишет ведомство.

Отметим, что мужчин признался, что собирал дикорастущую коноплю и занимался ее заготовкой для собственного потребления. Сейчас в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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