Обнови мотор онлайн

Покупателям очень понравилось заказывать на заводе, ведь на заводе априори есть всё. «Прямое общение производителя и потребителя дает понимание вектора развития для производителя и чувство надежности для пользователя», – отмечает генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

Интернет-магазином ЯМЗ просто и удобно пользоваться: с помощью электронных каталогов можно увидеть весь ассортимент продукции и услуг ЯМЗ. Эксклюзивная особенность и главное конкурентное преимущество – понятный, логичный ресурс с 3D-каталогами, любой покупатель сможет подобрать себе деталь самостоятельно по серийному номеру, модели и дате выпуска двигателя.

Клиенты теперь могут без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем быстро и по справедливой цене – таким образом, они на сто процентов застрахуют себя от покупки контрафактной продукции. А ещё ссылка на сайт фирменного интернет-магазина запчастей ЯМЗ добавлена не только на сайт предприятия, но и в приложение, которым активно пользуются потребители автомобилей ГАЗ с двигателями Ярославского моторного завода.

Интернет-магазин «Автодизеля» гарантирует поставку только оригинальных запасных частей ЯМЗ. Продукция выпускается в заводской фирменной упаковке, что обеспечивает узнаваемость, сохранность и защиту изделий при транспортировке. Проверить оригинальность продукции можно с помощью специальной наклейки на фирменной упаковке. Доменное имя фирменного интернет-магазина ЯМЗ www.ymzmarket.ru, телефон горячей линии колл-центра 8-800-250-36-36

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Россия, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75. ОГРН 1027600510761

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