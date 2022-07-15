Обязательную дезинфекцию общественных мест отменили в Алтайском крае

Внесены новые изменения в указ губернатора о мерах по предупреждению распространения COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжают постепенно смягчать антиковидные ограничения. Внесены новые изменения в указ губернатора о мерах по предупреждению распространения ковида. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно изменениям, теперь не нужно в обязательном порядке проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах, на объектах общественного, в том числе междугороднего транспорта, помещений железнодорожных и автовокзалов.

Отметим, что в период эпидемиологического благополучия все организации должны соблюдать требования по профилактике COVID-19, которые указаны в правовых актах и предписаниях Минздрава и Роспотребнадзора.

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