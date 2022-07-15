Автомобильный холодильник, домкрат, компрессор – за 1 рубль: только 16 июля в магазинах «Галамарт»

Сохранить нервы поможет народный магазин «Галамарт»: 16 июля на автотовары здесь действует акция "Второй товар за 1 рубль". Включите в свои субботние планы заглянуть в ближайший «Галамарт» - и за эту предусмотрительность вы себя в будущем похвалите еще не раз.

Всегда держите в машине компрессор: он не только быстро накачает «спустившее» колесо, но также пригодится для мячей или надувных матрасов, что на пляже, согласитесь, очень актуально. Также обязательная вещь в багажнике каждого авто - домкрат; всего за несколько минут с ним вы можете заменить поврежденное колесо даже в «полевых» условиях.

Если собираетесь на пикник или на рыбалку – жизнь вам существенно облегчит автомобильный холодильник NEW GALAXY: работает от сетей 12В и 220В, занимает мало места и сохранит скоропортящиеся продукты даже в сильную жару.

Поддержать салон вашего авто в порядке поможет автомобильный пылесос New Galaxy с многоразовым фильтром (уберет даже самый мелкий сор и пыль). Также к вашим услугам различная автохимия: чернитель шин, полироль, преобразователь ржавчины, автошампунь или стеклоочиститель, который станет настоящим спасителем в летний период: он быстро убирает грязь и следы от насекомых со стекол, зеркал и фар.

Также вы найдете здесь парктроники, видеорегистраторы (не забудьте установить перед дальней дорогой), провода-прикуриватели, держатели для телефонов и многое другое. Кстати, автотовары из «Галамарта» отлично себя зарекомендовали даже среди звезд! Российский автогонщик Сергей Карякин регулярно проводит тест-драйвы инструментов, чистящих средств и зарядных устройств для авто и неизменно остается довольным отличным соотношением между ценой и качеством. Попробуйте и вы, тем более что по такой щедрой акции можно приобрести очень много действительно полезных вещей.

Сергей Карякин в магазине «Галамарт»

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция действует 16 июля 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте.

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