В Барнауле 19 человек эвакуировали пожарные из горящей многоэтажки на Социалистическом

Площадь возгорания составила около 15 квадратов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле сегодня, 15 июля, в многоквартирном доме на проспекте Социалистическом произошло возгорание в кабельном канале в электрощитовой в подъезде. Его ликвидировали пожарные, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что площадь возгорания составила около 15 квадратов. На месте работали 17 пожарных. Они вывели из дома на свежий воздух четыре человека по лестничным маршам, эвакуировано 15 человек.

Как пишет пресс-служба, пострадавших нет. Причины пожара уточняются. Ранее мы писали, что в Барнауле горела два частных дома.

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