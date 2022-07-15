Три ребенка в Алтайском крае отравились грибами

Обстоятельства произошедшего выясняются
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Первомайском районе Алтайского края вчера, 14 июля, три ребенка отравились грибами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На данный момент дети находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
- Обстоятельства того, как дети получили отравление, и другие подробности произошедшего выясняются, - пишут на сайте.
Ранее мы писали, что в Барнауле на веревочной трассе пострадал 13-летний подросток. У ребенка оборвался страховочный трос, и он упал. Мальчик получил множество травм.
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