Первый телемост прошел между представителями молодежи Алтайского края и района ЛНР

Фото: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Вчера, 14 июля, прошел первый телемост, в котором приняли участие представители молодежи Алтайского края и Славяносербского района ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. Во время встречи участники договорились о сотрудничестве.

Мероприятие проходило в арт-пространстве Краевого дворца молодежи. Представители Алтайского края во время встречи «Мы вместе: молодежное сотрудничество» рассказывали ребятам из ЛНР о молодежных мероприятиях, акциях, объединениях в регионе.

- У молодежи всегда много идей и предложений, поэтому мы сразу погрузились в совместные формы сотрудничества: обговорили, какие проекты можем совместно реализовать. Мы пригласили ребят из Славяносербска принять участие в слете «Молодые патриоты - сила Сибири!», в форуме «АТР», в акциях, которые организует краевой студенческий отряд «Алтай», - отметила модератор встречи, руководитель краевого ведомства Екатерина Четошникова.

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