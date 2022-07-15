Из-за дефицита осадков обмелели реки на Алтае

В ближайшее время уровни воды будут падать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за дефицита осадков обмелели реки. Об этом сообщает “Банкфакс”, ссылаясь на слова ведущего инженера отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт. С ее слов, осадков в 2022 году в регионе было очень мало.

- В весенний паводок мы не добрались даже до средних значений уровней воды. Потом присоединился существенный недобор осадков в мае. И к середине июля у нас по основным рекам края уровни ниже прошлогодних: по Оби – на 70-100 см, по Чарышу, Алею, Чумышу – до 50 см. В ближайшее время уровни воды будут падать, - рассказала Ольга Прахт.

Обмеление рек в крае может вызвать проблемы для судовладельцев и организаций, у которых есть технические водозаборы.

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