В Алтайском крае 15 июля ожидается до +25 градусов и кратковременные дожди

В Барнауле будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15 июля ожидается +20... +25 градусов. Местами по югу-западу столбики термометров покажут до +31 градуса. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

- В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, - уточняют в Гидрометцентре.

В Барнауле синоптики прогнозируют +20... +22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с.

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