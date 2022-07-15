В Алтайском крае 15 июля ожидается до +25 градусов и кратковременные дожди

В Барнауле будет преимущественно без осадков
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 15 июля ожидается +20... +25 градусов. Местами по югу-западу столбики термометров покажут до +31 градуса. Об этом сообщают в Гидрометцентре.
- В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, - уточняют в Гидрометцентре.
В Барнауле синоптики прогнозируют +20... +22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с.
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