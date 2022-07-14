Четыре человека пострадали в аварии на Алтае

Предполагаемый виновник ДТП. Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

13 июля в Майминском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Как установили в ГИБДД, авария произошла около 16.30 на 484 километре Чуйского тракта.

– 44-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем марки «Toyota Caldina», при движении со стороны села Чемал в направлении Маймы, нарушил правило расположения транспортного средства, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с «Mercedes Benz GL 350», движущемся во встречном направлении. За рулем машины находился 45-летний житель Новосибирской области, - сообщают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

После этого внедорожник по инерции проехал вперед и столкнулся с «Kia Rio», под управлением 61-летнего жителя Алтайского края, который также ехал по встречке.

Медики доставили в больницу водителя и двух пассажиров, в том числе одного ребенка из «Мерседеса», а также водителя «Тойоты». Госпитализация им не потребовалась. Установлено, что оба водителя были трезвые.

Возбуждено административное дело.