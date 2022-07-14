Пьянка в общежитии Алейска закончилась гибелью 42-летнего мужчины

Следственные действия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В апреле этого года в одном из общежитий Алейска произошло громкое застолье, которое завершилось дракой и гибелью одного из ее участников.

- Следствие установило, что вечером компания знакомых в одной из комнат общежития распивала алкоголь, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Между двумя нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. 25-летний обвиняемый почти 30 раз ударил своего оппонента по голове и телу руками и ногами. 42-летнего пострадавшего позже госпитализировали, н на следующий день он скончался.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый дожидается суда.