40-летний барнаулец утонул в Оби во время отдыха с семьей

Место происшествия. Скриншот телеграм-канала "Инцидент Барнаул"

12 июля на Оби в районе санатория «Барнаульский» утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Следственный комитет.

Как изначально рассказали очевидцы, мужчина отдыхал на реке вместе со своей семьей: супругой и двумя детьми. В какой-то момент он зашел в воду вместе с сыном, а потом раздались крики его жены о помощи.

– Ребенка спасли, а мужчина ушел под воду. До настоящего момента его тело не найдено. Следственным отделом по Центральному району города Барнаул проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СК РФ по краю.