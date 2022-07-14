Туристка из Москвы упала с лошади на Алтае и переломала кости

Пострадавшую госпитализировали в ЦРБ Усть-Коксинского района. Фото: Управления ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

Во вторник, 12 июля, в урочище Шокпартас (Чокпортас) Кош-Агачского района республики Алтай произошло очередное ЧП с туристкой из Москвы: она упала с лошади и получила многочисленные переломы.

- На номер 112 поступило сообщение о том, что в урочище Шокпартас в 30 километрах от населенного пункта Джазатор, при прохождении туристического маршрута, один из членов не зарегистрированной группы – 48-летняя жительница Москва – упала с лошади, предположительно получила травмы: перелом таза и ключицы, - рассказывают в Управлении ГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

Полученные травмы не позволили пострадавшей дальше передвигаться самостоятельно. Так как место ЧП находится в труднодоступной горной местности, для ее эвакуации направили МИ -8Т.

- Вертолет совершил посадку в одном километре от места происшествия. После чего, пожарные и медицинский работник дошли до места, где находилась пострадавшая, уложили ее на носилки и пешим порядком донесли до вертолета, - добавляют в ведомстве.

Доставили пострадавшую в Тюнгур, где ее госпитализировали в местную ЦРБ.