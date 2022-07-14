«Россети Сибирь» отремонтировали трансформатор на подстанции в Заринске

Фото: «Россети Сибирь»

Теперь электроснабжение почти 50 тысяч потребителей будет более надежным.

На подстанции «Городская» установлено два трансформатора, мощностью по 16 МВА каждый. Один из них и был выведен в ремонт. Для того чтобы выполнить необходимые работы на «сердце» подстанции, сначала сняли его колокол. Это внешняя оболочка, за которой надежно скрываются все важные составляющие части. Затем специалисты службы подстанций Северо-Восточных электрических сетей провели ремонт, замену и техническое обслуживание оборудования. После завершения работ трансформатор снова «одели», покрасили и запустили в работу.

От «Городской» запитаны еще две подстанции 35 кВ. Все вместе они снабжают электроэнергией почти 50 тысяч потребителей в 14 населенных пунктах, в том числе 9 школ, 12 больниц, 26 объектов тепло и водоснабжения. Большая часть потребителей – жители и предприятия города Заринска, среди которых крупные производители: «Холод», «Алтай-Кокс», Элеватор, Мясокомбинат. После ремонта трансформатора на подстанции «Городская» электроснабжение всех этих потребителей улучшится и станет более надежным.

Всего за 6 месяцев этого года «Россети Сибирь» в Алтайском крае отремонтировали 131 подстанцию 35-110 кВ, 945 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), почти 4000 километров линий электропередачи всех классов напряжения. Энергетики заменили более 1 000 опор и больше 10 000 изоляторов на ЛЭП. Ремонтная кампания в самом разгаре! Все работы проводятся для того, чтобы повысить надежность сетевого комплекса, что, безусловно, положительно скажется на электроснабжении региона в периоды аномальных погодных явлений.

И, конечно, ремонт линий и подстанций не возможен без временных ограничений подачи электричества, ведь работать на объекте под напряжением нельзя. «Алтайэнерго» просит отнестись к этому с пониманием. Ведь для того, чтобы во время метелей и ураганов лампочка не гасла в домах жителей края, энергетики и проводят все необходимые мероприятия сейчас.