Жительница Барнаула проиграла на «бирже» более 7,5 млн рублей

Потерпевшая почти полгода переводила деньги Фото: Анна СЕМИНА

Почти полгода 49-летняя жительница Барнаула считала, что она инвестирует в ценные бумаги, но на деле неизвестные лица украли у нее больше 7,5 млн рублей.

В полиции потерпевшая сообщила, что занималась «инвестированием» с 1 июня по 31 октября 2021 года. А началось все с поиска дополнительного заработка в интернете.

– Перейдя по ссылке, женщина создала заявку и вскоре с ней связался якобы сотрудник брокерской организации, который пояснил, что компания оказывает услуги по аналитической и консалтинговой информации по торговле на международном финансовом рынке с возможностью вывода денежных средств в любое время, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Для того чтобы начать инвестировать, необходимо было сделать первый взнос. И с этого момента все началось.

В общей сложности потерпевшая перевела 135 тысяч долларов, но вот вывести деньги обратно уже не получилось. Тогда-то она и поняла, что все это время общалась с мошенниками.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».