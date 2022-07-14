В Барнауле рассудили спор по поводу строительства велодорожки

Власти приняли решение сместить велосипедные дорожки

Власти Барнаула и жители домов на улице 280-летия Барнаула обсудили планы по строительству велодорожки, которая около недели назад вызвала серьезный спор. Теперь же стороны, кажется, пришли к единому мнению.

Напомним, горожане оказались против того, чтобы в непосредственной близости к подъездам проходила велодорожка. Причем вся инфраструктура новостроек там уже была завершена и подрядчики вышли на строительство уже по созданным зеленым зонам и тротуарам, но местные жители вовремя остановили работы.

– В таких ситуациях мы должны слышать беспокойство жителей, потому как, в первую очередь, они являются пользователями тех объектов, которые строятся в городе, в том числе дорожных. Вопрос расположения велодорожки был дополнительно проработан с участием профильных специалистов, проектировщиков, обсуждался с жителями. В результате принято решение о ее смещении по нечетной стороне от благоустроенного тротуара ближе к парковочным карманам, что позволит разделить потоки велосипедистов и пешеходов, - говорит Антон Шеломенцев, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту.

Местные жители согласились с предложенным вариантом.