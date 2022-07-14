ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

С 14 июля ВТБ начинает принимать заявки в рамках государственной программы автокредитования. Клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составит 25%, для остальных субъектов — 20%.

Приобрести автомобиль в рамках госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

Под субсидию попадают машины с датой создания электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) не ранее декабря 2021 года. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей, возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 35%-й скидкой от стоимости в любом регионе России.

«Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия кредитования, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе госсубсидирования. Подобная мера оказала определяющую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии, и мы рассчитываем на ее положительный эффект и в текущей экономической ситуации. Главным стимулом для заемщиков будет снижение финансовой нагрузки в виде дополнительных скидок на машину. Считаем, что увеличившийся спрос поддержит российский авторынок, который в этом году оказался под серьезным давлением», - прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» банка ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев.

Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты. Объем сделок вплотную приблизился к 27 млрд рублей.