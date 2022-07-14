В мэрии рассказали, на каких дорогах Барнаула продолжается ремонт

Дорожный сезон в Барнауле продолжается Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле самый разгар строительного сезона и вовсю продолжается ремонт дорог. 14 июля в мэрии обозначили, на каких участках в настоящее время ведутся работы.

– В настоящее время бригада асфальтирует проезд от Змеиногорского тракта до улицы 6-ой Нагорной. Также приступили к ремонту нечетной стороны улицы Попова в границах Власихинской и Антона Петрова, - уточняют в администрации Барнаула.

Помимо проезжей части подрядчики занимаются благоустройством пешеходной зоны на Юрина и Островского. Кроме того проводится санация температурных трещин выполняют на улице 50 лет СССР.