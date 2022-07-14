В Бийске автобус без водителя сбил столб

"Беспилотный" автобус. Скриншот видео Бийского телевидения

Днем 13 июля в Бийске маршрутный автобус без водителя и пассажиров сбил столб.

– Водитель автобуса 35-го маршрута приехал на конечную и поставил транспортное средство на ручной тормоз, после этого мужчина покинул салон, однако автобус продолжил движение, - сообщает «Бийский рабочий».

На пути неуправляемого автобуса встал столб освещения, который, к слову, установили недавно. В результате ДТП было повреждено лобовое стекло и капот, но это все мелочи по сравнению с тем, что могло бы произойти, если бы автобус выкатился на дорогу.

Матчу освещения, которая после инцидента некоторое время продолжала лежать на проезжей части, позже оттащили сами водители.