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Происшествия14 июля 2022 3:42

На Алтае ревнивец едва не убил мужчину

А также угрожал сожительнице расправой
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Обвиняемый частично признает свою вину

Обвиняемый частично признает свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле 2022 года в Смоленском районе Алтайского края произошло покушение на убийство – ревнивец едва не лишил жизни другого мужчину. Подробности сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

- Компания знакомых в одном из сел Смоленского района распивала спиртные напитки. Между нетрезвыми сожителями произошла ссора по незначительному поводу, и мужчина, разозлившись, ушел из дома, - рассказывают в ведомстве.

После того, как спустя несколько часов мужчина вернулся, он вдруг приревновал свою возлюбленную в гостю и напал на него с ножом. Он трижды ударил его в грудь и живот, но не убил, так как сожительница смогла оттолкнуть агрессора.

32-летнего потерпевшего передали медикам, которые сохранили ему жизнь.

Помимо покушения на убийство, 34-летнего жителя села обвиняют в угрозе убийством в адрес той самой сожительницы, из-за которой произошла разборка. Сам же он только частично признает вину и настаивает на версии, что умысла на убийство у него не было. Сейчас мужчина дожидается суда.