В Барнауле завершается строительство новой поликлиники

Будущая поликлиника. Скриншот видео "Толка"

В Барнауле подходит к завершению строительство поликлиники в Индустриальном районе. К ней смогут прикрепить 112 тысяч человек.

- Новое здание поликлиники №14 в Индустриальном районе Барнаула собираются ввести в эксплуатацию в апреле 2023 года, - пишет «Толк», побывавший накануне на строительной площадке.

На данном этапе строители занимаются отделкой и благоустройством территории. При этом стоимость проекта в сравнении в первоначальными планами увеличилась на 22%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Таким образом, «цена» поликлиники составила уже более 200 млн рублей и еще 150 млн рублей потратят на «начинку»: маммографы, флюорограф, компьютерный томограф и т.д.