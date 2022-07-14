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Общество14 июля 2022 2:07

На месте снесенных павильонов на улице Попова продолжаются работы на теплосетях

Как только работы завершатся, их вернут на прежнее место
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место ремонта тепловых сетей на улице Попова

Место ремонта тепловых сетей на улице Попова

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле энергетики демонтировал торговые павильоны на улице Попова, чтобы отремонтировать теплосети и работы продолжаются до сих пор.

- С июня месяца по улице Попова от дома №269 до пересечения с улицей Взлетной ведутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-31 от ТК-12 до ТК-1 протяженностью 150 метров по трассе, - поясняют в мэрии.

Накануне участники комиссии побывали на указанной площадке и оценили ход работ. Главный инженер подрядной организации ООО «БСР» Андрей Чудаев пояснил, что на сегодня уже полностью демонтирован старый трубопровод и рабочие занимаются расширением канала для устройства новой теплосети.

После того, как все работы будут завершены, предстоит значительная работа по благоустройству и возвращению на прежние места павильонов.