На месте снесенных павильонов на улице Попова продолжаются работы на теплосетях

Место ремонта тепловых сетей на улице Попова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле энергетики демонтировал торговые павильоны на улице Попова, чтобы отремонтировать теплосети и работы продолжаются до сих пор.

- С июня месяца по улице Попова от дома №269 до пересечения с улицей Взлетной ведутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-31 от ТК-12 до ТК-1 протяженностью 150 метров по трассе, - поясняют в мэрии.

Накануне участники комиссии побывали на указанной площадке и оценили ход работ. Главный инженер подрядной организации ООО «БСР» Андрей Чудаев пояснил, что на сегодня уже полностью демонтирован старый трубопровод и рабочие занимаются расширением канала для устройства новой теплосети.

После того, как все работы будут завершены, предстоит значительная работа по благоустройству и возвращению на прежние места павильонов.