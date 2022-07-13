В Барнауле почти за 45 млн рублей продают коттедж с бассейном под куполом

Площадь коттеджа составляет 511 «квадратов», участка – 9,5 соток.

В Барнауле выставили на продажу коттедж стоимость 44,9 млн рублей. При этом продавец хочет получить оплату в долларах или евро. Объявление разместили на сайте «Авито»..

– Отличный вариант для понимающих людей. Себестоимость строительства дома выше цены в объявлении, – сказано в публикации.

Владелец пишет, что ремонт в доме выполнен из премиальных материалов.

Площадь коттеджа составляет 511 «квадратов», размер участка – 9,5 соток.

Судя по фото, в доме есть несколько комнат, просторная кухня с обеденной зоной, детская, отдельное помещение для настольного тенниса, сауна. На участке расположен небольшой бассейн под куполом.

В объявлении указано, что дом продается по причине переезда.