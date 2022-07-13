На Алтае не смогли найти подрядчика для строительства хирургического корпуса для медцентра

Хирургический корпус на 165 мест для Центра охраны материнства и детства собираются возвести возле главного здания медцентра на ул. Гущина, 179 Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый стройзаказчик не нашел подрядчика для строительства хирургического корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные с сайта Госзакупок.

– Согласно данным портала Госзакупок, конкурс по определению исполнителя контракта на 2,786 млрд рублей не состоялся, – пишет издание.

Результаты конкурса опубликовали 11 июля. В протоколе указано, что заявку подал только один застройщик – ООО «Селф». Однако конкурс выиграть не удалось. Заявку компании отклонили из-за отсутствия необходимых документов.

Отметим, что хирургический корпус на 165 мест для Центра охраны материнства и детства собираются возвести возле главного здания медцентра на ул. Гущина, 179. Закончить строительство планировалось ближе в 2025 году.

Будут ли в этом году власти предпринимать новую попытку по поиску подрядчика, неизвестно.