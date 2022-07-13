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Экономика13 июля 2022 10:12

На Алтае не смогли найти подрядчика для строительства хирургического корпуса для медцентра

На конкурс подал заявку только один застройщик
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Хирургический корпус на 165 мест для Центра охраны материнства и детства собираются возвести возле главного здания медцентра на ул. Гущина, 179

Хирургический корпус на 165 мест для Центра охраны материнства и детства собираются возвести возле главного здания медцентра на ул. Гущина, 179

Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый стройзаказчик не нашел подрядчика для строительства хирургического корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные с сайта Госзакупок.

– Согласно данным портала Госзакупок, конкурс по определению исполнителя контракта на 2,786 млрд рублей не состоялся, – пишет издание.

Результаты конкурса опубликовали 11 июля. В протоколе указано, что заявку подал только один застройщик – ООО «Селф». Однако конкурс выиграть не удалось. Заявку компании отклонили из-за отсутствия необходимых документов.

Отметим, что хирургический корпус на 165 мест для Центра охраны материнства и детства собираются возвести возле главного здания медцентра на ул. Гущина, 179. Закончить строительство планировалось ближе в 2025 году.

Будут ли в этом году власти предпринимать новую попытку по поиску подрядчика, неизвестно.