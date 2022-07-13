На Алтае угодившую в западню корову вытаскивала за рога трактором

Корову тянули трактором за рога. Фото: ГОЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасатели вызволили из западни корову, которая провалилась в сливную яму. ЧП произошло в селе Улаган. Об этом сообщает Управление ГОЧС по региону.

– Сообщение о том, что в селе Улаган Улаганского района Республики Алтай, на территории частного домовладения, в сливную яму провалилась корова, поступило на пульт связи пожарной части № 11, вчера, 12 июля. О произошедшем сообщил хозяин животного, – рассказали в пресс-службе.

Незамедлительно на место происшествия отправился дежурный караул. Прибыв по адресу, спасатели убедились, что корова оказалась в ловушке. Из сливной ямы выглядывала только ее голова. Хозяева коровы пытались вытащить ее сами, но у них не получилось.

В связи с тем, что яма была очень узкой, пожарные не могли обвязать ее тросом. Единственным выходом было тянуть бедолагу за рога. Спасатели обвязали рога коровы веревкой, а после с помощью трактора, подняли ее на поверхность.

В результате спасательной операции корову вызволили из западни. Буренка не пострадала.