В Барнауле перекроют улицу Малахова и изменят маршруты трамваев и троллейбусов

Четную и нечетную стороны будут перекрывать в разные даты Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле перекроют движение на участке улицы Малахова из-за капитального ремонта теплосетей. В связи с этим изменятся маршруты электротранспорта, сообщают в пресс-службе мэрии.

С 15 по 22 июля проезд перекроют по нечетной стороне улицы Малахова возле здания №15. На этот период троллейбус №1 будет ездить в сторону конейной «Дом Быта» по следующему маршруту: Малахова – Юрина – Матросова – Ленина, в обратном направлении – без изменений.

На следующем этапе, с 23 июля до 1 августа, движение ограничат по четной проезжей части Малахова. Проезд перекроют в районе здания №50а по ул. Германа Титова. Троллейбусы №1 поедут на конечную «Дом Быта», как и прежде, а обратно схема будет такой: пр. Ленина – ул. Юрина – ул. Малахова, далее по маршруту.

Кроме того, с 22.00 часов 22 июля до 24 июля изменится движение трамваев.

По маршруту №5 при движении на конечную «Барнаульский молочный комбинат»: Антона Петрова – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов, далее по маршруту, в обратном направлении: Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Антона Петрова, далее по маршруту.

Трамвай №9 ходить не будет.

Трамвай №10 будет не будет ходить дальше остановки «Поток». При движении на «Поток»: Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов, в обратном направлении: Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Антона Петрова – Малахова, далее по маршруту.