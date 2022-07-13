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Политика13 июля 2022 8:14

Владимир Путин изменил наименование должности главы Алтая

Теперь Олег Хорохордин именуется только как глава Республики Алтай
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Президент России Владимир Путин согласовал новое название должности Олега Хорохордина. Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Президент России Владимир Путин согласовал новое название должности Олега Хорохордина. Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Президент России Владимир Путин согласовал новое название должности Олега Хорохордина. Теперь он именуется только как глава Республики Алтай, а не председатель правительства региона. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на сайт Кремля.

– Это формальное изменение связано с федеральным законом о единой системе публичной власти, который вступил в силу с 1 июня, – рассказали в пресс-службе

Согласно изменения в законе, все руководители субъектов РФ должны стать губернаторами или главами.