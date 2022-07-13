Владимир Путин изменил наименование должности главы Алтая

Президент России Владимир Путин согласовал новое название должности Олега Хорохордина. Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Президент России Владимир Путин согласовал новое название должности Олега Хорохордина. Теперь он именуется только как глава Республики Алтай, а не председатель правительства региона. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на сайт Кремля.

– Это формальное изменение связано с федеральным законом о единой системе публичной власти, который вступил в силу с 1 июня, – рассказали в пресс-службе

Согласно изменения в законе, все руководители субъектов РФ должны стать губернаторами или главами.