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Общество13 июля 2022 7:19

В Барнауле установили новые светофоры, которые работают от ладони

Они установлены на трех аварийных участках
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Чтобы для пешехода загорелся зеленый свет, нужно поднести к светофору ладонь

Чтобы для пешехода загорелся зеленый свет, нужно поднести к светофору ладонь

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на трех проблемных участках установили современные светофоры с вызывными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Чтобы для пешехода загорелся зеленый свет, нужно поднести к светофору ладонь, - поясняют в пресс-службе администрации.

Такие светофоры установили на аварийных участках. Это пешеходный переход возле Алтайского краевого онкодиспансера, на переходе к автобусной и трамвайной остановкам вблизи транспортной развязки Павловский тракт — Малахова, а также перекресток улиц Гоголя и Максима Горького.