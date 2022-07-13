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Происшествия13 июля 2022 6:25

В Рубцовске подростка задержали из-за того, что он толкнул сотрудника ДПС в спину и оскорбил

От него пахло алкоголем
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Правонарушителя доставили в дежурную часть

Правонарушителя доставили в дежурную часть

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске полицейские задержали подростка после того, как он толкнул в спину и оскорбил сотрудника ДПС. Инцидент произошел 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

– От нарушителя исходил сильный запах алкоголя, он вел себя агрессивно, пытался ударить сотрудника и угрожал ножом, – рассказали в полиции.

Правонарушителя доставили в дежурную часть. Выяснилось, что задержанный 2006 года рождения. Ранее он конфликтовал с одним из водителей грузового автомобиля и разбил стекло в машине.

Сотрудники вызвали законных представителей несовершеннолетнего. Материалы проверки передали в Следком.