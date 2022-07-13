Барнаульский фотограф сделал завораживающие снимки огромной Луны в преддверии Суперлуния

Луна в Барнауле 12 июля 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером, 12 июля в небе над Барнаулом появилась огромная Луна. Небесное светило успел запечатлеть на снимках фотограф Олег Укладов.
Луна в Барнауле 12 июля 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
Луна во всей красе появилась на небе еще до заката. Такой большой ее можно увидеть только при Суперлунии – это явление, когда полная Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние
Луна в Барнауле 12 июля 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
В этом году Суперлуна взойдет вечером 13 июля. При ясной погоде на небе также можно будет увидеть две планеты - Сатурн и Юпитер.