Порядка 300 алтайских студентов отправили на военные сборы

Сборы продлятся почти месяц – до 5 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае около 300 студентов отправили на военные сборы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В этом году на военные сборы в воинскую часть в селе Топчиха отправились около 300 студентов военного учебного центра Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова - будущие офицеры, сержанты и солдаты запаса, - сообщили на официальном сайте края.

Сборы продлятся почти месяц – до 5 июля. В воинской части студенты на практике освоят общевойсковые дисциплины. Они должны пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовки. Также учащиеся на практике освоят военно-учетные специальности.