“Нелепо и смешно”: барнаульский священник высказался об “юродивых психологах”

Александо Микушин Фото: Марина КОЧНЕВА

Известный барнаульский священник Александр Микушин в очередной раз высказался на злободневную тему. На этот раз на своей странице Вконтакте он поделился мнением насчет коротких роликов по психологии, которые создают люди без базового психологического образования.

По словам священника, в этом году к нему не один раз подходили молодые люди и рассказывали, что с ними внезапно перестали общаться друзья. Александр Микушин предположил, что причиной тому могут стать “новые прогрессивные психологи”, создающие короткие ролики в соцсетях.

- Ну, вы знаете, все эти дурные короткие (шортс) видео на YouTube с претензией на мудрость, философию и психологию. Блогеры без базового психологического образования дают советы, как жить и с кем дружить. Они рекомендуют ради так называемого успеха игнорировать своих друзей и близких. У них там своя терминология и аргументация. Выглядит все это, конечно, нелепо и смешно, - подчеркнул священник.

Кроме того, по мнению отца Александра, в таких роликах могут присутствовать и вовсе “бесовские советы”, после которых человек становится гордым, самовлюбленным и жестоким. Священник призвал людей соблюдать “психогигиену”, быть осторожнее, молиться, читать книги, и в случае необходимости прибегать к помощи психологов, у которых есть профильное образование.

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