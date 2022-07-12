Организаторы отмененного фестиваля «Ветер Сибири» продолжают продавать билеты

На фестивале должна выступить группа "Звери" Фото: Анна СЕМИНА

На фестиваль «Ветер Сибири», который перенесли на 2023 год, продолжают продавать билеты. Трехдневная музыкальная программа должна была пройти в августе в Бийске.

Сообщение об открытой продаже на следующий год появилось на сайте фестиваля. Организаторы фестиваля утверждают, что в 2023 году фестиваль точно пройдет. Люди, которые купили билеты, ожидая мероприятие в этом году, могут не менять билеты на новые - они будут действительны.

К слову, многие пользователи соцсетей сообщают, что вернуть деньги не удается. Ранее организаторы предупредили о том, что обработка поступающих заявлений может занять до 10 дней.

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