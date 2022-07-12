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Происшествия12 июля 2022 9:45

На Алтае сбившего насмерть ребенка водители приговорили к 7,5 годам колонии

В момент аварии мужчина был в состоянии наркотического опьянения
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Приговор суда не вступил в законную силу

Приговор суда не вступил в законную силу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Тюменцевский районный суд вынес приговор по факту смертельного ДТП. В августе прошлого года житель Мамонтовского района сбил троих детей на велосипедах, одна девочка от травм скончалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

На суде было установлено, что мужчина ехал в селе Вылково Тюменцевского района и допустил выезд на левую обочину. Там ехали дети на велосипедах. В результате наезда малолетняя девочка от полученных травм умерла в карете скорой помощи.

- Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении признал частично, - отметили в ведомстве.

Суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

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