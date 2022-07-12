Жители Алтайского края смогут бесплатно и быстро провериться на ВИЧ

В июле тестирование пройдет в двух городах региона Фото: Олег УКЛАДОВ

В июле жители двух городов Алтайского края смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, провериться можно будет в специальных мобильных комплексах.

- 12, 13, 15, 18, 22, 25, 27 и 29 июля с 9:00 тестирование пройдет на улице 5-й Западной, 62;

- 14 и 28 июля с 11:00 - район ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219б);

- 21 июля с 11:00 - ТРЦ GALAXY (проспект Строителей, 117);

- 19 и 26 июля с 11:00 - площадь Сахарова.

В Заринске комплекс будет работать 20 июля с 11:00.

При себе не нужно иметь документы, так как процедура будет анонимной. Участников проконсультируют специалисты и расскажут о мерах защиты от заражения. Если результат тестирования окажется положительным, специалисты возьмут необходимые анализы для подробного исследования в лаборатории.