В Барнауле ищут подрядчика для реконструкции пруда в "Изумрудном"

Парк "Изумрудный" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле объявили аукцион для поиска подрядчика на восстановление пруда в парке “Изумрудный”. Как сообщает “Толк”, в парке необходимо восстановить пруд, поставить беседку, установить освещение и оборудовать пешеходные дорожки.

Начальная цена контракта составляет больше 109 млн рублей. Реконструкция проходит по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2024.

Проект был подготовлен компанией "ПО Сибгипросельхозмаш". Заявки от участников аукциона принимают до 20 июля, 22 будет определен победитель. Работы необходимо будет выполнить до конца этого года.