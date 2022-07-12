В Барнауле жильцы самовольно перекрывают проезд к дому

По плану проезд должен быть открыт Фото: Анна Перевощикова

В паблике “Барнаул 22” появился очередной клич по поводу самовольного перекрытия проезда возле многоквартирного дома. Как пишет автор поста, жильцы устанавливают бетонные блоки.

- Хотел бы поднять больную тему, а именно самовольное перекрытие проезда по адресу ул.Попова, 192. Жильцы этого дома систематический самовольно перекрывают проезд бетонными блоками. 2-3 дня проходит, и блоки убирают, - говорит горожанин.

При этом проезд ведет и к другим домам, по плану дорога должна быть открыта. Автор попросил совета, как бороться с соседями.

- Если собственники дома провели общее собрание и решили ограничить использование своей придомовой территории, путём установки шлагбаума или блоков - всё законно. Придомовая территория принадлежит всем собственникам дома и является общедомовой собственностью, - подсказали мужчине в комментариях.