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Экономика12 июля 2022 6:18

Цены на яйца, сахар и гречку снизились в Алтайском крае

В общем стоимость продуктов уменьшилась на 0,3%
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Яйца подешевели на 5,1%

Яйца подешевели на 5,1%

Фото: Анна Перевощикова

В июне зафиксировали снижение цен на продовольственные товары в Алтайском крае. Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития региона, стоимость продуктов уменьшилась на 0,3%.

Больше всего подешевели сахар (на 9%), яйца (5,1%), гречневая крупа (6%), свежие помидоры (40,4%), капуста (23%), огурцы (19,3%) и так далее.

- При этом снижение цен на помидоры, сахар, крупу гречневую, яйца, макаронные изделия более существенное, чем по России. В целом, из 24 социально значимых продуктов питания в регионе наблюдается снижение цен на 11 товаров, - пояснили в министерстве.

К слову, в июне потребительская инфляция продолжила замедляться. Также отмечается снижение цен относительно декабря прошлого года: в июне этого года индекс цен составил 112,1%. Чтобы в крае не росли цены на продовольственные товары, власти взаимодействуют с торговыми сетями и реализуют социальные программы.