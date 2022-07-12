На Алтае браконьеры убили самку лося и спрятали в лесополосе

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Пристанском районе охотовед наткнулся на убитую самку лося в лесополосе и сообщил о преступлении в полицию. Как сообщили в ГУ МВД по региону, подозреваемых в незаконной охоте уже задержали.

На место выехали следователи и обнаружили животное с двумя пулями и одной картечью в теле, рядом была автомобильная стропа, с помощью которой лося перетащили с места убийства и спрятали.

- В районе совершения противоправного деяния сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1970 и 1971 годов рождения. Они попытались скрыться от правоохранителей, но были оперативно задержаны, - отметили в полиции.

Во время обысков у мужчин нашли четыре единицы оружия и боеприпасы, а также два автомобиля марки ВАЗ – 21214. Ущерб от незаконной охоты оценили в 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.