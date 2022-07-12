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Общество12 июля 2022 4:51

Хитрая уловка мошенников стоила больше миллиона рублей жительнице Алтайского края

Женщина пыталась спасти свои средства
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Потерпевшая обратилась в полицию

Потерпевшая обратилась в полицию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Смоленского района перечислила мошенникам больше одного миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, она пыталась обезопасить свои счета.

Потерпевшая 1987 года рождения рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По словам афериста, кто-то пытается взломать лицевой счет женщины и ей нужно спасти сбережения.

- Следуя указаниям звонившего, заявительница перевела сначала 810000 рублей, а в последующем еще 330000 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию, - отметили в управлении.

Полиция напоминает жителям региона о том, что решать вопросы с банком нужно при личном визите или звонить в банк самостоятельно.

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