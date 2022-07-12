Архитектурный памятник на месте дома Ползунова отремонтируют в Барнауле

Работы уже стартовали Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле начали ремонт памятника архитектуры на месте дома Ивана Ползунова. Как сообщает “Толк”, здание на ул.Пушкина,78 уже начали реставрировать.

Рабочие начали с демонтажа кирпичной пристройки, в которой на протяжении многих лет шла продажа мяса, яиц и субпродуктов. Специалисты считают, что она портила внешний вид здания, включенного в реестр объектов культурного наследия, как памятник истории, градостроительства и архитектуры регионального значения. С 1753 года и до своей смерти в доме жил изобретатель первого в мире двухцилиндрового парового двигателя Иван Ползунов. Первоначальное здание не сохранилось, на его месте в 1900 году построили новый кирпичный дом, принадлежит он частному собственнику.

- Он его приводит к первоначальному облику. Проект, как и положено, прошел государственную историко-культурную экспертизу, все документы получены, – отметила начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Елена Кабанова.

Работы планируют завершить до конца лета.