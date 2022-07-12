Еще 30 км Чуйского тракта расширят до четырех полос

Чуйский тракт Фото: УПРДОР «Алтай»

В Алтайском крае продолжаются работы по ремонту федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Как сообщили в УПРДОр “Алтай”, еще около 30 км дороги будет расширено до четырех полос.

Работы идут на пять участках, причем на трех из них движение планируют открыть до конца года. Первый - от границы с Новосибирской областью. Его начали расширять еще весной, а завершат к ноябрю. Дорожники уже укладывают нижний слой из песка и щебенки перед тем, как начать класть асфальт. Второй участок планируют ввести уже к декабрю, в ходе работ обустроят развороты около населенного пункта Красный Боец.

- Также в 2022 году движение по четырем полосам откроют еще на двух объектах. От Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 – км 216) укладывают верхний слой покрытия из асфальтобетона. Перед Бийском (км 341 – км 344) продолжается возведение земполотна и устройство конструктивных слоев, - подчеркнули в управлении.

К слову, в мае этого года четырехполосное движение открыли еще на двух участках общей протяженностью 17 км.