Молодые ученые из Алтайского края получат по 1 млн рублей на развитие своих проектов

Студенты получат деньги на свои проекты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Студенческий стартап». Всего по России было отобрано 650 победителей, шестеро из них - ученые из Алтайского края, которые получат по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов, отмечают в Минобрнауки региона.

Студент АГМУ Артём Барабанов подготовил бизнес-проект на тему «Разработка анатомических подкладок для брейсов используемых при различных типах косолапости у детей до 3 лет». А Роман Бесполденов из АГАУ предложил способ увеличения эффективности измельчения зерновых кормов и так далее.

Конкурс проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На проведение конкурса в этом году из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей.