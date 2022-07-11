Стало известно число свободных мест для первоклассников в Барнауле

В 15 школах города полностью завершен прием Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле детей продолжают принимать в первые классы. О числе свободных мест рассказали в мэрии.

– По состоянию на 8 июля имеется 1257 свободных мест для зачисления, в том числе около 450 из них – в Индустриальном районе города. Полностью завершен прием учащихся в первые классы в 15 школах города (№22, 27, 40, 42, 55, 98, 99, 121, 122, 125, 133, 135, 136, 137, Сигма), – пояснили в горадминистрации.

30 июня закончится прием заявлений будущих первоклассников, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, а также проживающих на закрепленной территории.

С 6 июля до 5 сентября проходит прием заявлений на обучение в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории.

– Важно, чтобы каждый будущий первоклассник был обеспечен местом в школе, – подчеркнул глава города Вячеслав Франк.