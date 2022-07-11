В Алтайском крае вновь ограничат движение из-за военных

12 июля движение ограничат с 20:40 до 22:00 часов Фото: Герман Архаров

Из-за военных учений во вторник, 12 июля, в Алтайском крае ограничат движение на участке дороги. Об этом сообщает ГИБДД региона.

12 июля движение ограничат с 20:40 до 22:00 часов на следующем участке:

– «граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Романово».

Автомобилистам следует быть внимательными, их просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее мы писали о том, что из-за ремонтных работ на улице10-й Западной в Барнауле временно запретят остановку и стоянку автомобилей.