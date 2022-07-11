Сотрудница УФСИН по Алтайскому краю создала семейный музей на даче

Семейный музей она создавала его в знак любви, признательности и уважения к предкам. Фото: УФСИН по АК

Старший инспектор УФИЦ КП-2 старший лейтенант внутренней службы УФСИН по Алтайскому краю Наталия Кузовлева создала семейный музей. Как сообщили в пресс-службе управления, старинные вещи своих родных, мебель, предметы интерьера она собрала и разместила в мансарде родительской дачи. Семейный музей она создавала его в знак любви, признательности и уважения к предкам.

- Хотя я и родилась в городе, но все праздники и выходные проводила в деревне, в дедушкином доме, - рассказывает Наталия Кузовлева. - На веранде стоял старинный сундук. Я его открывала и рассматривала бабушкино свадебное платье, вышитые полотенца, огромный платок в ярких цветах. Старинные вещи очень привлекали. В каждой из них была история, тайна, которую хотелось узнать или разгадать.

Много лет спустя именно вещи из дедушкиного дома стали первыми экспонатами ее музея. Некоторые предметы мебели собственноручно сделал ее предок.

Домочадцы поддержали идею семейного музея Наталии и полюбили этот уголок отчего дома. Здесь можно, забыв про городскую суету, посидеть в кресле из 60-х годов и послушать пластинки фирмы «Мелодия», или почитать «Настольный словарь» 1926 года выпуска, или полюбоваться коллекцией советских новогодних игрушек, или всмотреться в ясные лица предков на старых фотографиях в общей рамке на стене.

Когда в семье старшего лейтенанта Кузовлевой появились сын и дочь, она всерьез заинтересовалась своей родословной и решила составить генеалогическое древо. Сейчас в родословной Наталии более 800 персон. Хотя, признается составительница, это еще не окончательная версия.

- Связь с предыдущими поколениями для человека – это ощущение корней. Чем длиннее цепочка родственных людей, которых помнит человек, тем крепче и сильнее его корни, основательнее и дружнее семья, - считает Наталия Кузовлева.