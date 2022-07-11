Жительницу Алтая обманули на 40 тысяч рублей при покупке мебели из ротанга

Мошенников ищут
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Алтайского края хотела купить мебель через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщает МУ МВД России «Бийское».
43-летняя индивидуальный предприниматель рассказала, что в одной из социальных сетей нашла объявление о производстве и продаже садовой мебели. Обсудив детали покупки, она перевела на чужой счет около 40 тысяч рублей.
– Продавец уверил женщину, что в двадцатых числах месяца товар будет доставлен, однако до сих пор, на кресле из ротанга потерпевшая так и не посидела, – отметили в ведомстве.
Связаться с автором объявлением, как и вернуть деньги, не удалось. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными.