Жительницу Алтая обманули на 40 тысяч рублей при покупке мебели из ротанга

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края хотела купить мебель через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщает МУ МВД России «Бийское».

43-летняя индивидуальный предприниматель рассказала, что в одной из социальных сетей нашла объявление о производстве и продаже садовой мебели. Обсудив детали покупки, она перевела на чужой счет около 40 тысяч рублей.

– Продавец уверил женщину, что в двадцатых числах месяца товар будет доставлен, однако до сих пор, на кресле из ротанга потерпевшая так и не посидела, – отметили в ведомстве.

Связаться с автором объявлением, как и вернуть деньги, не удалось. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными.