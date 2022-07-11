Жителя Алтайского края в Москве убило упавшее дерево

Пострадавший скончался на месте ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 10 июля в Москве жителя Алтайского края убило деревом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Все произошло на Украинском бульваре. На 27-летнего жителя Алтайского края упало дерево, мужчина скончался на месте ЧП от перелома грудной клетки.

Издание отмечает, что всего в результате ураганного ветра в Мосвке 18 человек получили травмы.

Ранее мы писали о том, что 27 июня в Волчихинском и Михайловском районах края прошел мощнейший ураган с ливнем и крупным градом. Подробнее об этом можно прочитать зедсь.